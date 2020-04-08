شفاء اصابتين من فيروس كورونا في كربلاء

2020/04/08 | 18:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي في كربلاء التي تقع على بعد 108 كم إلى الجنوب الغربي من العاصمة العراقية بغداد، الاربعاء، بشفاء اصابتين من فيروس كورونا في المحافظة....

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