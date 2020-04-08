رغم مخاطر كورونا ..تركمانستان تنضم مهرجان رياضي ضخم

2020/04/08 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نظمت تركمانستان، الثلاثاء، أحداثاً رياضية جماعية جمعت فيها آلاف المواطنين احتفالاً بمناسبة يوم الصحة العالمي، متجاهلة تدابير التباعد الاجتماعي المعمول بها في كل أنحاء العالم لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.وبثت القناة التلفزيونية الرسمية التابعة للبلد الواقع في آسيا الوسطى مشاهد تظهر مئات المواطنين ببزات رياضية متطابقة يتجولون على دراجاتهم الهوائية إلى جانب بعضهم […]

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