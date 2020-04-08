إقالات وإستقالات في الجيش الأمريكي .. ماذا يحدث؟

2020/04/08 | 18:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة مازال ضحايا فضيحة حاملة الطائرات تيودور روزفلت يتساقطون واحدا تلو الاخر، دون ان تلوح في الافق نهاية لها في ظل التخبط الغريب في القرارات التي يتخذها الرئيس الامريكي دونالد ترامب و وزير دفاعه ماك اسبر، ذات الطابع المتسرع واللامسؤول.لم تمر ايام قليلة على إقالة قائد حاملة الطائرات تيودور روزفلت الجنرال بريت […]

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