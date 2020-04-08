كورونا يهدد معيشة ١٩٥ مليون عامل حول العالم

2020/04/08 | 18:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة تابعة للأمم المتحدة، من أن فيروس كورونا المستجد يهدد بإيقاف نحو ١٩٥ مليون وظيفة حول العالم، ولفتت إلى أن الفيروس ينذر بأزمة اقتصادية أسوأ من التي حصلت في الحرب العالمية الثانية.وتوقعت “منظمة…

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