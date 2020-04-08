صحة بابل تعلن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا: لا يوجد لدينا أحد في الحجر الصحي

2020/04/08 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا، فيما أكدت أن الحجر الصحي في المستشفيات خالٍ بعد إخراج جميع من دخلوا اليه سابقا.ووفقا لإحصائية الدائرة، فإنه ” سجلت 4 حالات موجبة مصابة، وبلغ عدد حالات الحجر المنزلي (39)، وحالات الحجر بالمستشفيات (لا يوجد تم اخراجهم ظهر اليوم […]

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