بعد هجوم كولجو .. البيشمركة تجدد دعوتها للتنسيق الثلاثي لمواجهة داعش

2020/04/08 | 18:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان الليلة الماضية شهدت قيام الظلاميين وارهابيي داعش بهجوم جبان على على مواضع البيشمركة في ناحية كولجو في حدود ادارة كرميان، مبينا انه اثناء مطاردة ومواجهة الارهابيين قتل اثنين من عناصر البيشمركة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، ان هجوم الليلة الماضية تسبب بسقوط ضحيتين من بيشمركة اللواء الخامس مشاة من قوات البيشمركة وهما كل من (اسماعيل فارس رسول وسوركيو حمه رشيد).

وعبر البيان عن المواساة والتعازي لاسر وذوي ضحيتي هجوم كولجو، معلنا لاهالي كوردستان انه على الرغم الاوضاع الصعبة في الاقليم وسوء الاحوال بسبب وباء كورونا، الا ان البيشمركة كعهدها دائما هي القوة المضحية على استعداد والتأهب الكامل للدفاع عن ارض واهالي كوردستان، حسب تعبير البيان.

واشار البيان انه في الوقت الذي اصدرت الوزارة التحذيرات مرارا بشأن قيام الخلايا النائمة لداعش باعادة تنظيم نفسها وعودة ظهورها، فانها بهذا العمل الاهوج والجبان لن يصلوا لاي هدف وان قوات البيشمركة بسواعدها الاسطورية ستقضي على احلامها بالعودة والظهور، مبينا ان ذلك سيتم من خلال التعاون والتنسيق مع قوات الاسايش والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي ضد داعش.

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