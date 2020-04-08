2020/04/08 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

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اخبار سارة من ايطاليا بشأن عدد الاصابات بكورونا على لسان رئيس وزرائها

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بغداد اليوم - ديالى

حذر مكتب حقوق الانسان في ديالى، الاربعاء (8 نيسان 2020)، من ثغرة تساعد في انتشار فيروس كورونا، فيما وجه رسالة الى الموظفين بشأن رواتبهم.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مكتب حقوق انسان في ديالى دع

بغداد اليوم-بابل

أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا، فيما أكدت أن الحجر الصحي في المستشفيات خالٍ بعد إخراج جميع من دخلوا اليه سابقا.

ووفقا لإحصائية الدائرة، فإنه " سجلت 4 حالات موجبة مصابة، وبلغ عدد

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مسؤول محلي في ديالى، اليوم الاربعاء، حقيقة إغلاق اهم طرق المحافظة مع إقليم كردستان، وذلك على خلفية تعرض مسؤول مركز الاتحاد الوطني الكردستاني، وآمر اللواء الخامس في قوات البيشمركة، الى محاولة اغتيال فاشلة على الطريق.

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