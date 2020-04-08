استقالة رئيس مجلس البحوث الأوروبي بسبب أزمة كورونا

2020/04/08 | 18:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تستمر التأثيرات التي خلفها تفشي فيروس كورونا ووباء كوفيد 19 بالتضخم على كل المستويات، صحياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، والآن علمياً.أحدث ما خلفته الأزمة هو الاستقالة المفاجئة لرئيس مجلس البحوث الأوروبي – بعد ثلاثة أشهر فقط من وجوده في المنصب- لإخفاقه بالتوصل إلى اتفاق مع بروكسل لإعداد برنامج علمي واسع النطاق لمحاربة كوفيد 19.وقام […]

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