عن “كورونا”… هل يفضح فيسبوك ما تخفيه الحكومة السورية؟

2020/04/08 | 18:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت الحصيلة الرسمية المسجلة حول إصابات فيروس #كورونا في #سوريا، تُشير إلى وجود 19 إصابة حتى الآن، توفي منها حالتان، إلا أن الأحاديث في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير بشكل يومي لوجود إصابات…

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