وزارة الصحة تعلن تسجيل 80 إصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/04/08 | 18:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بينت أن العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد وصل إلى 1202 إصابة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان تلقته وكالة صدى ، الموقف الوبائي لليوم الاربعاء، أن “مختبراتها فحصت 2083 نموذج إصابة خلال 24 ساعة الماضية من ضمنها مختبرات أقليم كردستان”، مشيرة إلى

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