2020/04/08 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة قام مركز الحاسبة الالكترونية في جامعة البصرة للنفط والغاز، اليوم الأربعاء، بأطلاق منصة الكترونية طبية لنقابة الاطباء في البصرة، وبمشاركة عدد من الاطباء المتطوعين وتحت شعار (عيادة لحد بيتك) من اجل تقديم الاستشارات الطبية الكترونياً للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.وقال مدير مركز الحاسبة الإلكترونية المهندس وائل حسن فرحان في بيان تلقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة البصرة للنفط والغاز تطلق منصة طبية الكترونية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة البصرة للنفط والغاز تطلق منصة طبية الكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).