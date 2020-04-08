السليمانية تتخذ اجراءات جديدة تخص حظر التجوال

2020/04/08 | 18:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة السليمانية يوم الاربعاء عن اتخاذ اجراءات جديدة تخص حظر التجوال منها السماح للفلاحين، والحراس الامنيين وبعض المصابين التنقل ضمن اوقات معينة.

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