2020/04/08 | 18:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب الجوية السابق علي رؤوف يصاب بكورونا في السويد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 18:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب الجوية السابق علي رؤوف يصاب بكورونا في السويد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب الجوية السابق علي رؤوف يصاب بكورونا في السويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).