الصحة العالمية : الاستحمام بماء ساخن لا يقتل كورونا

2020/04/08 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لا ينفك الناس في وسائل التواصل الاجتماعي عن تبادل النصائح عن طرق غير صحيحة تتعلق بكيفية القضاء على فيروس كورونا ، الذي تسبب حتى الآن بإصابة أكثر من مليون و400 ألف شخص في العالم.وتقول إحدى هذه المعلومات المغلوطة، إن الاستحمام بماء ساخن جدا يضمن عدم الإصابة بفيروس كورونا، ويقتل الفيروس إذا ما كان عالقا […]

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