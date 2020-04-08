العمل تبحث تفعيل الدفع الالكتروني لاشتراكات الضمان للعمال

2020/04/08 | 18:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عقـد المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وكالة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض اجتماعا مع الملاك الوظيفي للدائرة لمناقشة الية تسديد الاشتراكات للعمال المضمونين.واكد المدير العام اثناء الاجتماع اهمية تفعيل الدفع الالكتروني لاشتراكات الضمان للعمال في القطاع الخاص في بغداد والمحافظات، وذلك ضمن تسهيل الاجراءات واختزال الروتين ونظرا للظروف التي […]

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