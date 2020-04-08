ترمب يهدِّد بقطع التمويل عن “الصّحة العالميّة”

2020/04/08 | 18:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ردّت منظمة الصحة العالمية على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، بقطع تمويلها ووقف مساهمة بلاده للمنظمة، مشيرة إلى إنه لا ينبغي قطع تمويل المنظمة خلال فترة تفشي وباء “كوفيد-19”.وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ “نحن الآن في مرحلة حادة من تفشي وباء كوفيد-19.الآن ليس الوقت المناسب لخفض […]

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