ائتلاف النصر: حظوظ الزرفي أصبحت صعبة

2020/04/08 | 18:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر ائتلاف النصر، بصعوبة منح الثقة لحكومة الزرفي بعد اعلان موقف القوى الكردية والسنية المؤيدة لترشيح مصطفى الكاظمي.

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