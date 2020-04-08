رئيس بلدية أمريكية يأمر الشرطة بمنع الحفلات والتجمعات… فوجدوا زوجته في حانة

2020/04/08 | 18:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ناشد برانت ووكر، رئيس بلدية ألتون التابعة لولاية إلينوي الأمريكية، الأسبوع الماضي، سكان البلدة للبقاء في المنزل والالتزام بتعليمات العزل الذاتي للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، ولكن السكان لم يعيروا تعليماته أي اهتمام، وعلى رأسهم زوجته.

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