أعضاء مؤقتة اتحاد الكرة يستقيلون من مناصبهم في الأندية

2020/04/08 | 18:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قدم ثلاثة أعضاء من الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، استقالتهم من منصبهم من اجل التفرغ للعمل في الهيئة المؤقتة.

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