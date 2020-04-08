شركات الطيران بدأت “تستسلم”.. لوفتهانزا تقلص اسطولها وتغلق شركتها: الطيران لن يتعافى قريبًا!

2020/04/08 | 18:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت مجموعة لوفتهانزا للطيران عن تخفيض حجم أسطولها بشكل دائم وإغلاق إحدى شركات الطيران منخفضة التكلفة التابعة لها، محذرة من أن قطاع الطيران سيستغرق سنوات للتعافي من جائحة فيروس كورونا.وقالت مجموعة شركات الطيران، التي تمتلك ناقلات وطنية في ألمانيا وسويسرا والنمسا وبلجيكا، إنها ستوقف تشغيل 43 طائرة على الأقل بشكل دائم، […]

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