2020/04/08 | 18:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون الأربعاء أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين موظفيه بلغ 3160 شخصا.

وأضافت الوزارة أن من بين المصابين 1975 عنصرا في القوات المسلحة، و422 موظفا مدنيا، و347 موظفا مستقلا، و184 موظفا متعاقدا، فيما بلغ عدد الذين توفوا ثمانية أشخاص.

وسجلت الولايات المتحدة 2000 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في أضخم حصيلة يومية يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز ليل الثلاثاء.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أن الوباء حصد في الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1939 مصابا بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 12.722 حالة وفاة من أصل حوالي 400 حالة إصابة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء، كما أنها تسجل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف مما يعني أنها قد تلحق قريبا بركب كل من إيطاليا (17.127 وفاة) وإسبانيا (13.798 وفاة).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساندرز ينسحب من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساندرز ينسحب من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).