الإصابات بكورونا تقترب من المليون و500 ألف والوفيات تجاوزت 83 ألفاً حول العالم

2020/04/08 | 18:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف موقع مختص بإحصاء ضحايا كورونا، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بالفيروس في 208 دولة وإقليماً حول العالم بلغ مليوناً و454 ألفاً و954 شخصاً، فيما حصد الوباء أرواح 83 ألفاً و622 إنساناً، والمتعافون من المرض 309 آلاف و818 مصاباً.وبحسب الإحصائية التي يتم تحديثها باستمرار فقد رصدت "كلكامش برس"، تصدر الولايات المتحدة الأمريكية لدول العالم بعدد الإصابات حيث بلغت 403 آلاف و621 شخصاً، والوفيات 12 ألفاً و948 شخصاً، فيما تعافى 21 ألفاً و815 مصاباً.تلتها إسبانيا بـ146 ألفاً و690 إصابة، و14 ألفاً و555 حالة وفاة، و48 ألفاً و21 مصاباً تعافوا من المرض.فيما تصدرت إيطاليا دول العالم بعدد الوفيات إذ سجلت 17 ألفاً و127 حالة وفاة، و135 ألفاً و586 إصابة، وشفاء 24 ألفاً و392.وحلت ألمانيا بالمركز الرابع بـ109 آلاف و329 إصابة، و2096 حالة وفاة، و36 ألفاً و81 حالة شفاء من الفيروس، تلتها فرنسا بـ109 آلاف و69 إصابة، و10 آلاف و328 وفاة، و19 ألفاً و337 شفاء.أما الصين فبعد أن كانت تتصدر العالم بعدد الإصابات والوفيات حتى وقت قريب، فقد تراجعت إلى المركز السادس بـ81 ألفاً و802 إصابة، و3333 حالة وفاة، و77 ألفاً و279 حالة شفاء، لتحل بذلك في مقدمة الدول بحالات الشفاء من الفيروس.وعلى مستوى الشرق الأوسط جاءت إيران متصدرة وفي المركز السابع عالمياً بـ64 ألفاً و586 إصابة، و3993 حالة وفاة، و27 ألفاً و39 حالة شفاء، ومن بعدها إسرائيل والمركز 17 عالمياً بـ9404 إصابة، و72 وفاة، و801 حالة شفاء.وعلى المستوى العربي حلت السعودية بالصدارة وفي المركز 37 عالمياً بـ2932 إصابة، و41 حالة وفاة، و631 حالة شفاء، تلتها الإمارات وبالمركز 40 عالمياً بـ2659 إصابة، و12 وفاة، و239 شفاء، وقطر الثالث عربياً و44 عالمياً بـ2210 إصابات، و6 وفيات، و178 حالة شفاء.وجاءت الجزائر في المركز الرابع عربياً و52 عالمياً بـ1468 إصابة، و193 حالة وفاة، و113 حالة شفاء، من بعدها مصر وبالمركز 53 عالمياً بـ1450 إصابة، و94 وفاة، و276 شفاء، وسادساً حلت المغرب عربياً و55 عالمياً بـ1242 إصابة، و19 وفاة، و97 شفاء.وجاء العراق في المركز السابع عربياً و57 عالمياً بـ1202 إصابة و69 وفاة، و452 حالة شفاء.

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