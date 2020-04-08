العراق يفاجئ أوبك قبل يوم من اجتماعها المنتظر

2020/04/08 | 19:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأ العراق، أعضاء منظمة الدول المصدر للنفط {اوبك} بشأن انتاجه للخام وذلك قبل يومن اجتماعها المنتظر المقرر غداً الخميس لبحث خفض كبير للنفط ومحاولة إع...

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