مصادر عراقية: الزرفي يستعد للاعتذار عن التكليف 

2020/04/08 | 19:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر سياسية عراقية، ‏الأربعاء‏، 8‏ نيسان 2020 عن ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، يستعد للاعتذار عن التكليف بمنصب رئاسة الوزراء....

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