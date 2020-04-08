الصحة الإماراتية تسجل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/04/08 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة الإماراتية أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بعد الإعلان عن ثلاثمئة إصابة جديدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة فريدة الحوسني، إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة ماضية الى الفين وستمئة وتسع وخمسين حالة بعد تسجيل ثلاثمئة إصابة جديدة مشيرة الى انها اعلى حصيلة تسجل في الامارات منذ تفشي الفيروس فيها.

ولفتت الحوسني الى شفاء ثلاث وخمسين حالة بشكل تام ليصل عدد المتعافين من الفيروس الى مئتين وتسع وثلاثين شخصا.

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