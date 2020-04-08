الحداد يعزي عوائل وذوي الشهيدين من البيشمركة ويدعو إلى التعاون بين الجيش وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها وحدود گرميان

2020/04/08 | 19:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد اليوم الأربعاء التعازي وصادق المواساة لعوائل وذوي الشهيدين البطلين من قوات البيشمركة (سوركيو رشيد و إسماعيل فارس) اللذين استشهدا في الليلة الماضية خلال صدهما وبكل شجاعة لهجوم داعش الإرهابي في ناحية (كوله جو) قرب قضاء كفري بمحافظة كركوك.الحداد أعرب عن إستنكاره الشديد لإستمرار الهجمات

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