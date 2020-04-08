وصول طائرة الشحن التي تحمل الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية الى مطار بغداد الدولي

2020/04/08 | 19:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفريق الإعلامي للجنة الامر الديواني عن وصول طائرة الشحن التي تحمل الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية الى مطار بغداد.

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