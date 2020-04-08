هكذا نوفر الحماية لكبار السن في الحجر الصحي

2020/04/08 | 19:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تحدثت الدكتورة ناديجدا رونيخينا نائب رئيس قسم المسنين في المركز الروسي لطب الشيخوخة، عن كيفية حماية كبار السن في فترة الحجر الصحي.وقالت الدكتورة في حديث لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”، يجب قبل كل شيء توفير ظروف ملائمة للعيش فترة طويلة في الحجر الصحي منها شراء المواد الغذائية الضرورية، وبالأخص الغنية بالكالسيوم وفيتامين D، […]

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