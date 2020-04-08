رغم مخاطر كورونا.. مطار البصرة يستعد لاستقبال 49 ايطالياً يعملون في حقول النفط

2020/04/08 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مطار البصرة الدولي، مساء اليوم الاربعاء، ان طائرة ايطالية تقل 49 ايطالياً يعملون في شركات القطاع النفطي، ستصل بعد ساعات الى المحافظة، وستنقل في رحلة عودتها 46 آخرين.وقال مدير المطار سمير يونس في تصريح صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "عملية تبديل كوادر الحقول النفطية في عموم العراق تتم وفق موافقات خاصة تصدر من رئاسة الوزراء وبإجراءات طبية صادرة من قبل خلية الأزمة المشكلة لمواجهة فيروس كورونا".وبين أن "الطائرة المتوقع وصولها خلال الساعات المقبلة سوف تنقل ستة وأربعين ايطالياً وتحمل تسعة وأربعين آخرين يحلون محل المغادرين".وأشار إلى أن "الكوادر التي ستحل محل المغادرين تخضع لعدد من الإجراءات الطبية منها وجود شهادة فحص خاصة لدخول العراق وكذلك الفحص داخل المطار فضلاً عن حجرهم داخل مناطق عملهم والتوجيه بعدم اختلاطهم مع الآخرين".

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