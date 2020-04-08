أربيل تشرع بحملة ثنائية في أحياء سجلت إصابات بكورونا

2020/04/08 | 19:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شرعت السلطات الصحية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق يوم الأربعاء بحملة لأخذ عينات دم لمشتبه إصابتهم بكورونا فضلاً عن تعقيم في أحياء سجلت إصابات بفيروس كورونا.

وأفاد مراسل شفق نيوز، بأن الفرق الطبية بدأت بأخذ عينات دم من الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس في الأحياء التي سجلت فيها إصابات بغية اختبارها.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني باشرت بدورها بتعقيم وتعفير حيي كاريزان و21 كولان إلى جانب ضاحية برية كاني كةني بشمال شرق أربيل.

كما أقدمت السلطات على عزل حي ماموستايان في أربيل ومنع الدخول إليه والخروج منه، وذلك بهدف السيطرة على تفشي الفيروس وإجراء فحوصات للحالات المشتبه بها.

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