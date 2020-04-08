إدارة إبراهيم الخليل تطمئن: التبادل التجاري يجري بموجب هذه الآلية

2020/04/08 | 19:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طمأن كامي كمال المتحدث باسم معبر ابراهيم الخليل الحدودي يوم الأربعاء مواطني إقليم كوردستان بان التدابير الصحية المشددة خلال عملية التبادل التجاري مع تركيا تحول دون انتقال فيروس كورونا إلى داخل الإقليم بعد تصاعد أعداد الإصابات في الجانب الآخر من الحدود.

وقال كمال في تصريح خاص لشفق نيوز، إن "الاجرءات الصحية في المعبر حالت دون وجود أي ثغرة لنقل الفيروس"، مشيراً إلى "وجود تنسيق عال المستوى بخصوص اتخاذ الاجراءات الصحية نفسها في معبر الخابور من الجانب التركي".

وبشأن آلية التبادل التجاري في خضم تزايد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا، أوضح المتحدث باسم معبر ابراهيم الخليل ان "السائقين من كوردستان وقبل توجههم إلى الجابب التركي لسحب عربات البضائع يخضعون لفحوصات من قبل الفرق الطبية للتاكد من عدم اصابتهم بالفيروس على أن تعقم المركبات وملابس السائقين قبل الدخول الى الجانب الاخر دون الملامسة والاحتكاك مع السائقين الأتراك".

وتابع كمال حديثه بالقول، "بعد سحب عربات البضائع الى داخل معبر إبراهيم الخليل تقوم فرق طبية بعملية تعقيم مرة أخرى للمركبات التجارية وحجرة السائق بالكامل ثم يخضع السائق أيضا لاجراءات صحية اخرى لضمان عدم نقل الفيروس".

وأضاف كمال ان "البضائع التي تدخل الى داخل اقليم كوردستان يتم فحصها من قبل لجان مختصة للتأكد من صلاحية استخدامها".

وعلقت سلطات إقليم كوردستان حركة المسافرين في المعابر الحدودية مع إيران وتركيا منذ الشهر الماضي، لكنها أبقت على التبادل التجاري لضمان عدم حصول أي نقص في المواد الغذائية وغيرها.

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