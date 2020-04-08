رئيس منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات ترامب

2020/04/08 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

رد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، الأربعاء، على اتهامات الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

ودعا غيبريسوس، في بيان، لـ"عدم تسييس جائحة كورونا"، حاثا "واشنطن وبيكين على توحيد الجهود".

وشن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، هجوماً على منظمة الصحة العالمية.

واتهم ترامب، عبر تغريدة على منصة تويتر، "منظمة الصحة العالمية بالعمل لصالح الصين"، لافتا الى أن "واشنطن ستعيد النظر في التعاون معها".

واشار الى أن "منظمة الصحة العالمية ضللت بلاده فيما يتعلق بمنع السفر من وإلى الصين على إثر تفشي كورونا".

بغداد اليوم- بغداد

اتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات في جلسته الاعتيادية في 7 نيسان 2020 والتي عقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان.



ومن ضمن القرارات المتخذة قرارات ملزمة التطبيق لتعزيز دور هيأة المنافذالحدودية في الإش

صحة الرصافة تنشر التوزيع الجغرافي وتفاصيل الحالات الـ 12 المؤكد اصابتها بكورونا اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قار

حذرت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، المواطنين من كسر حظر التجوال والتجمع قرب النهر والاحتفال بمناسبة النصف من شعبان ذكرى ولادة الامام المهدي.

ودعا المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة ذي قار، العقيد فؤاد كريم، في

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