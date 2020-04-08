سواريز: سأقاتل من أجل إسعاد جماهير برشلونة بعد مأساة كورونا

2020/04/08 | 19:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لويس سواريز، رسالة لجماهير العملاق الكتالوني في ظل الوضع الراهن بسبب فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.وتوقفت الحياة الكروية في إسبانيا وأكثر من بلد حول العالم بسبب الفيروس اللعين، والذي يهدد حياة الأفراد بعد الملايين من حالات الإصابة والتي نتج عنها آلاف الوفيات.وتحدث سواريز لجماهير

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