محافظ بغداد يعلن تخصيص قطع اراض لمنتسبي دوائر الصحة والاجهزة الامنية

2020/04/08 | 19:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا تخصيص قطع اراض لمنتسبي دوائر الصحة والاجهزة الامنية ، تثمينًا وعرفانًا لجهودهم في التصدي لخطر فيروس (كورونا).

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