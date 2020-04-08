إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الأميركية تقفز 15.2 مليون برميل الأسبوع الماضي

2020/04/08 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 15.2 مليون برميل إلى 484.3 مليون برميل، وهى أكبر زيادة منذ بدء الاحتفاظ بسجلات للمخزونات، بينما هوت معدلات تشغيل مصافي التكرير إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008 .

وصعدت مخزونات النفط في نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 6.4 مليون برميل إلى 49.2 مليون برميل، وهى أيضا أكبر زيادة مسجلة.

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