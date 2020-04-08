الصحة المصرية تنفي إنتاج علاج لفيروس كورونا

2020/04/08 | 19:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد.وأشار مجاهد، اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم تطبيق بروتوكول علاجي للحالات المصابة تم وضعه من خلال اللجنة العلمية المختصة في هذا الشأن.وشدد مجاهد على أن التصريحات حول إنتاج دواء

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