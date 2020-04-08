وسائل اعلام ألمانية: طعن صبي عراقي حتى الموت في “جريمة قتل بلا مبرر”

2020/04/08 | 19:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت وسائل اعلام المانية، اليوم الاربعاء، ان صبي عراقي تعرض الى الطعن حتى الموت شمال غرب البلاد، في حادثة غير مألوفة ومن دون دوافع.وقالت التقارير ان “جريمة القتل كانت بلا اي مسبب أو أي احتكاك سابق، اذ كان صبي عراقي يركب دراجته في شارع المحطة بمدينة تسيله بولاية ساكسونيا السفلى، قبل […]

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