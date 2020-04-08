شاهد: يارا تقلد فيفي عبده على “تيك توك”

2020/04/08 | 19:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت الفنانة يارا مقطع فيديو طريف عبر حسابها على Tik Tok قلدت فيه الفنانة فيفي عبده في فيديو شهير متداول لها، حيث كانت توجه رسالة إلى كارهيها تتوعدهم فيها.يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انضمام عدد كبير من المشاهير إلى مستخدمين Tik Tok، نتيجة لحالة التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي المفروضة مؤخرًا، […]

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