مطار البصرة يستعد لاستقبال 49 ايطالياً يعملون في حقول النفط

2020/04/08 | 19:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن مطار البصرة الدولي، مساء اليوم الاربعاء، ان طائرة ايطالية تقل 49 ايطالياً يعملون في شركات القطاع النفطي، ستصل بعد ساعات الى المحافظة، وستنقل في رحلة عودتها 46 آخرين.وقال مدير المطار سمير يونس في تصريح صحفي، إن “عملية تبديل كوادر الحقول النفطية في عموم العراق تتم وفق موافقات خاصة تصدر من […]

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