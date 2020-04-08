الموقف الوبائي: كورونا يقسو في النجف.. وارتفاع معدلات الشفاء

2020/04/08 | 20:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة، ارتفاع أعداد الإصابات فيروس كورونا إلى 1202 مصابًا، بعد تسجيل 80 حالة جديدة.

سجل العراق 80 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس "كورونا"

وذكرت الوزارة في بيان لها، يوم الأربعاء 8 نيسان/أبريل، إن "مختبرات الوزارة أكدت تشخيص 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد".

وجاءت خارطة الإصابات الجديدة كما يلي: بغداد/الرصافة: 13، مدينة الطب: 3، محافظة النجف 24، السليمانية: 1، أربيل: 20، كربلاء: 3، كركوك: 1، بالإضافة إلى تسجيل 11 إصابة في محافظة ذي قار، وخمس حالات في البصرة".

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"كورونا" يحاصر معقل السيستاني

كما أعلنت الوزارة، تسجيل أربع حالات وفاة، منها واحدة في بغداد/الرصافة، وأخرى بجانب الكرخ، و2 في محافظة البصرة"، مؤكدة تسجيل 79 حالة شفاء جديدة".

وبلغ مجموع الإصابات في العراق، وفق الحصيلة الرسمية، 1202، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالمرض إلى 69، وقفزت مجموع الأشخاص الذي استعادوا صحتهم إلى 452".

وتشير تلك الإحصائيات إلى أن محافظة النجف، حيث سجلت البلاد أول ظهور لوباء "كوفيد – 19"، تقترب من الرزوح في الصدارة كأشد مناطق العراق تأثرًا بالمرض بمجموع 256 حالة مؤكدة خلف العاصمة بغداد بفارقحالة واحدة.

ارتفعت معدلات الشفاء من الوباء الفتاك مقابل انخفاض جديد لنسبة الوفيات

كما تشير إلى ارتفاع معدلات الشفاء إلى 37.6% من إجمالي عدد المصابين في البلاد، بعد أن سجلت 33% يوم الثلاثاء 7 نيسان/أبريل، مقابل انخفاض جديد في نسبة الوفيات حيث بلغت 5.7%.

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