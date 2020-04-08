2020/04/08 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يعزّي بوفاة المؤرخ والأديب العراقي الدكتور جودت القزويني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 20:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يعزّي بوفاة المؤرخ والأديب العراقي الدكتور جودت القزويني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يعزّي بوفاة المؤرخ والأديب العراقي الدكتور جودت القزويني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).