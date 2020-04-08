مصرع صبي عراقي بجريمة بشعة في المانيا

2020/04/08 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت الشرطة الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، أن فتى عراقي في الخامسة عشرة من عمره كان يقود دراجة في شوارع مدينة تسيله، شمال غربي البلاد، تعرض للطعن حتى الموت، في هجوم غير مبرر على ما يبدو.وكان الصبي يقود الدراجة بالقرب من محطة سكة حديد تسيله مساء أمس الثلاثاء، عندما هاجمه رجل بعمر "29 عاما".ووصفت الشرطة الاعتداء بأنه "عملية طعن".وتوفي الصبي، وهو عراقي مقيم في تسيله، في وقت لاحق في المستشفى.وتمكن مارة من السيطرة على المشتبه به، واعتقلته الشرطة بتهمة الاشتباه في القتل، ومن المقرر أن يمثل أمام قاضي التحقيقات.وبحسب متحدثة باسم الشرطة، أفاد شهود عيان بأن المعتدي، الذي تم تعريفه فقط بأنه مواطن ألماني، كان يقف عند مدخل أحد المباني قبل الهجوم الذي وقع دون سابق إنذار.وقالت المتحدثة إن المشتبه به بدا مرتبكا عند القبض عليه.وحيثيات القضية وكذلك الدافع ما زالت غير معروفة بسبب صمت الفاعل.وبحسب ما هو متوفر من معلومات حتى الآن، فإن الفاعل والضحية لم يكونا يعرفان بعضهما، بحسب النيابة العامة.ولم يكن هناك أي شجار أو حتى أي تواصل بين الاثنين وبعد الجريمة، قامت الشرطة بإغلاق مكان وقوع الجريمة، الواقع بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في المدينة.

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