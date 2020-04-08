نائب عن الفتح يصف الزرفي ومسانديه بـ

2020/04/08 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهاجم النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، والجهات السياسية التي أيدت وساندت ترشيحه، واصفاً الزرفي ومن سانده بأنهم "عملاء جبناء وأذناب لأمريكا".وعلّق الموسوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم..ببركة دماء الشهداء الأبرار وصمود وحنكة الحاج العامري (رئيس تحالف الفتح هادي العامري) ورجاله المخلصون، تمت هزيمة أمريكا ومشروعها الإنقلابي على العملية السياسية والذي كانت أدواته العملاء والجبناء".وأضاف "الزرفي وفريقه خرجوا من دار الضيافة يجرون ذيول الخيبة..درس يجب أن يتعلمه من يريد أن يفكر يوماً بكسر إرادة الأغلبية الشيعية".وأردف الموسوي "عزاءنا لمن راهن على العم سام وأذنابه غهم الآخرين سيتركون أرض المقدسات بلا عودة".وفي تعليق الموسوي إشارة واضحة على إقصاء المكلف عدنان الزرفي عن رئاسة الوزراء، والتأكيد على أن المرشح مصطفى الكاظمي هو البديل على ما يبدو.

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