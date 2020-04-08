بالصور: شفاء 19 حالة جديدة من فيروس كورونا في بغداد

2020/04/08 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم ، صوراً لمغادرة 19 حالة مصابة بكورونا من جانب الرصافة ببغداد للعزل بعد تأكد شفاء...





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