2020/04/08 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

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مجلس الامن الوطني يبحث العلاقات العراقية – الأميركية بعد طلب واشنطن التفاوض مع بغداد

يتبع .........

بغداد اليوم _ بغداد

دعا النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، اليوم الأربعاء، ديوان الرقابة المالية، إلى مساءلة وزير المالية فؤاد حسين على وجه السرعة، وذلك بسبب عدم صرفه الأموال اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وفقاً لما أكده محافظون.

وقال ر

بغداد اليوم - متابعة

كشف محافظ النجف لؤي الياسري، الاربعاء (8 نيسان 2020)، عن مشكلة تواجه المحافظة وتتسبب في تمديد حظر التجوال، فيما أشار الى النجف ما زالت تنتظر مليار ونصف من الحكومة لمواجهة كورونا ولم تصل حتى الآن.

وقال الياسري في مقابلة

بغداد اليوم- خاص

اكد عضو برلمان اقليم كردستان، عثمان كريم، الاربعاء (08 نيسان 2020)، بأن رئاسة البرلمان وجهت حكومة الإقليم بضرورة العمل على تعويض المواطنين الذين تضرروا من اجراءات حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.

وقال كريم في حديث لـ(بغداد اليوم)

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