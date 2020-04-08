عبد المهدي يعزّي بوفاة المؤرخ والأديب العراقي جودت القزويني

2020/04/08 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

عزى رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الأربعاء، بوفاة المؤرخ والاديب جودت القزويني.

وقال ع...





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