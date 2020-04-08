الايزيديون وليلة القدر في زمن كورونا واجراءات حظر التجوال

2020/04/08 | 20:18 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ليث حسين انتشر فيروس كورونا المستجد وتم تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة مؤكدة في العراق، مما أدى إلى خلق خوف لدى الناس، لذلك وبهدف الوقاية من الفيروس، أعلنت الحكومة العراقية، وقف حركة التجوال في كافة مدن الدولة.هذا ويصادف اليوم الأربعاء الموافق 8 على 9 نيسان، ليلة القدر (وتسمى شيف برات) …

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