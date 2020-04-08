صحة الرصافة: شفاء 19 حالة جديدة من فيروس كورونا والاجمالي 58

2020/04/08 | 20:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] اعلن مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، عن تماثل 19 حالة جديدة من الاصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء التام في الرصافة الى 58، مؤكد على الالتزام بحظر التجوال.

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