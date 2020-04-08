ساندرز ينسحب من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية

2020/04/08 | 20:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن السناتور المستقل، بيرني ساندرز، أمام فريقه، يوم الأربعاء، التخلي عن السباق إلى البيت الأبيض، وفق ما جاء في بيان، منهياً بذلك محاولته الثانية للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي بعد سلسلة هزائم كبيرة تكبدها مقابل المرشح الأوفر حظاً جو بايدن.

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