اياد علاوي: ما يجري في الناصرية أمر خطير للغاية

2020/04/08 | 20:19 - المصدر: قناة التغيير

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انتقد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي انتهاك حقوق الانسان في العراق

وقال علاوي في تغريدة على تويتر ان ما يجري في الناصرية امر خطير للغاية ، وانبعض الأجهزة الحكومية تواصل عمليات قمع وترويع المتظاهرين وتلفيق الاتهامات والافتراءات بحقهم، وهناك معلومات مفصلة عن ذلك، خاصة انالبعض يحاول تدمير العملية السياسية المدمرة اصلاً، وعلى الحكومة الانتباه لذلك وحماية الناشطين والمتظاهرين السلميين.

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